Банки

У клиентов будет две недели, чтобы принять новые условия по вкладам или уйти в другой банк

Центробанк рекомендует кредитным организациям предупреждать клиентов о повышении комиссий хотя бы за 15 дней.

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 Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В последнее время банки сообщают своим клиентам о том, что ставки или комиссии изменились буквально за день до их введения.

Регулятор считает, что это неправильно, поскольку у клиентов должно быть время определиться, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.

Банк отметил, что с пониманием относится к пересмотру кредитными организациями тарифов и комиссий за свои услуги, так как они адаптируются к работе в условиях санкций. Но и права клиентов нарушать нельзя: люди должны понимать, почему и как меняется обслуживание в банках и их работа.

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