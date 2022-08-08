Инвестиции

📊Инвестдайджест. Рынок просел из-за возможного участия «дружественных» нерезидентов в торгах, рубль будет стабилен

Так как дружественные нерезиденты будут запущены на российский рынок позже, то рубль сохранит показатели пятницы.

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📊 Российские бумаги заметно подешевели при закрытии недельных торгов. Индекс МосБиржи опустился почти на 3%. Инвесторы были настроены негативно из-за возможного допуска «дружественных» нерезидентов к торгам с понедельника.

🇷🇺 Рубль в течение дня будет по-прежнему торговаться в диапазоне 60–61 за доллар. Этот уровень сейчас комфортен как для покупателей, так и для продавцов валюты.

🛢 Утром котировки Brent торгуется на уровне $96 за баррель. Статистика КНР показала, что импорт нефти в Китай в июле увеличился, а совокупный экспорт из КНР вырос за месяц значительнее, чем прогнозировалось.

💼 В пятницу доходности ОФЗ в основном прибавили 2–5 б. п. в условиях низкой торговой активности. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, сегодня нет предпосылок для значительного движения котировок и роста оборотов.

По материалам СберИнвестиции

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