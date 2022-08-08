Вебинары для бухгалтеров

✌ Управленческий учет становится все популярнее. Бесплатный вебинар уже завтра

Бережливое производство – это рост показателей и доходов. А как у вас в компании? Все потери устранены?

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Приходите на бесплатный вебинар 10 августа в 13:00 мск «Бережливое производство в управленческом учете» и узнаете. Мы на доступных примерах обсудим бережливое производство как аспект управленческого учета.

Наш эксперт Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ разберет с вами:

  • суть и цели «бережливого производства» управленческого учета;
  • распределение обязанностей бухгалтера и финансиста.

Можно задавать любое количество вопросов. Также вы сможете скачать лекцию и получить сертификат.

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