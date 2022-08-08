Бизнес получит госгарантии по правилам кабмина. Их дадут только на крупные проекты

Эти правила уже готовы.

Следуя им компании смогут получать госгарантии по кредитам и облигационным займам на 50% долга, но только в случае, если средства вкладываются в проекты инфраструктуры, ЖКХ или энергетики. Минимальная сумма такого вида обеспечения составит 2 млрд рублей, а при этом сама компания должна вложить в проект не менее 20%.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мера позволит не замораживать крупные и дорогостоящие инфраструктурные проекты из-за длительного периода окупаемости, а кредиторы будут меньше рисковать и охотней вкладываться в строительство.

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