Меры государственной поддержки для разных отраслей в 2022 году

Налоговые меры поддержки

Освобождение от НДС, обнуление ставки

С 1 января 2022 года, согласно обновлённой редакции подп. 38 п. 3 ст. 149 НК, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освобождены ИП и организации, оказывающие услуги общепита.

Для получения льготы необходимо, чтобы размер доходов предпринимателя (компании) за предыдущий год не превышал 2 млрд рублей, а удельный вес доходов по услугам общепита составлял не менее 70%.

Послабление не распространяется на реализацию кулинарии в розницу, а также на поставку продукции общепита заготовочным предприятиям.

С 1 июля 2022 года для гостиниц и туристического бизнеса действует нулевая ставка НДС (закон от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ). Срок действия льготной ставки — до 30 июня 2027 включительно.

Но есть исключения. Для объектов размещения, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включены в реестр объектов туриндустрии, установлен срок в течение пяти лет после введения объекта в эксплуатацию. Такой же срок действует для объектов туриндустрии, которые сдаются в аренду.

Ускоренное возмещение НДС

Согласно п. 4 ст. 2 закона № 67-ФЗ, юрлица и ИП могут проходить процедуру возмещения НДС за 2022-2023 годы в ускоренном порядке. Для этого нужно подать специальное заявление. На льготу могут рассчитывать организации и предприниматели, которые не подозреваются контролирующими органами в нарушениях при исчислении налога на добавленную стоимость, а также не находятся в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации.

Отсрочки по уплате налогов и страховых взносов

Для индивидуальных предпринимателей и организаций на УСН перенесли сроки уплаты налога за 2021 год на 7 месяцев. Компании должны уплатить налог в 2022 году до 31 октября, а ИП — до 30 ноября. Срок выплаты аванса по налогу за I квартал 2022 года тоже перенесли. Аванс нужно выплатить до 30 ноября 2022 года.

Но есть условие: на отсрочку можно рассчитывать лишь в том случае, если отрасль в которой вы работаете, входит специальный перечень, утверждённый Постановлением Правительства от 30 марта 2022 № 512.

Сроки выплаты страховых взносов для организаций и ИП тоже сдвинули. Отсрочку дали на 12 месяцев. Условие льготы: вид деятельности юрлица или ИП по состоянию на 1 апреля 2022 года соответствует по ОКВЭД видам, перечисленным в перечнях из приложения № 1 и приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ № 776.

Сроки сдачи отчётности по налогам и страховым взносам остались без изменений. Сдать отчётные документы можно не выходя из дома. В сервисах Астрал Отчёт 5.0 и Астрал Отчёт 4.5 налогоплательщик может импортировать заполненную форму, подписать электронной подписью и направить в контролирующий орган. Если вы работаете с 1С, используйте 1С-Отчётность.

Налоговые каникулы для ИП

До 1 января 2025 года региональные власти могут устанавливать налоговую ставку 0% для индивидуальных предпринимателей.

Условия:

ИП зарегистрирован впервые;

применяется упрощённая или патентная система налогообложения;

ИП работает в производственной, социальной и/или научной отрасли, а также в сферах бытовых услуг населению и услуг по предоставлению временного жилья (для предпринимателей на УСН).

Кредитные льготы

Кредитные каникулы по программе льготного кредитования ФОТ 3.0

Суть программы ФОТ 3.0 — бизнес получает от банка кредит по сниженной ставке 3%, а государство компенсирует банку недополученные доходы в виде субсидий.

Участники программы могут взять кредитные каникулы на полгода, в течение которых регулярные платежи и проценты по кредиту можно не выплачивать.

Чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в банк, который выдал кредит, с заявлением. В заявлении указать, на какой срок берёте каникулы (максимум — шесть месяцев).

Важное условие — организация должна сохранить не менее 90% рабочих мест даже на время отсрочки. Численность штата будет проверяться через ФНС по данным раздела 3 формы РСВ.

Льготные кредиты застройщикам

Для организаций, которые занимаются жилищным строительством, мерами господдержки предусмотрена льгота в виде субсидирования процентной ставки по кредитам.

Льгота распространяется на кредиты, ставка которых не превышает 15%. В этом случае государство выделяет банку субсидию, компенсирующую 7,5% ставки.

Субсидия для работодателей

При приёме на работу молодых сотрудников работодатель может получить субсидию в размере трёх МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Учитываются лишь отдельные категории граждан до 30 лет, среди которых:

выпускники вузов и средних специальных учебных заведений;

молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;

родители несовершеннолетних детей;

инвалиды.

Субсидия будет выплачиваться поэтапно: через месяц, через три месяца и через шесть месяцев с момента трудоустройства соискателя.

Порядок получения субсидии:

через личный кабинет на портале «Работа России» обратиться в центр занятости населения для подбора специалистов;

спустя месяц после трудоустройства гражданина через личный кабинет страхователя направить заявление в ФСС.

Меры поддержки бизнеса в сфере информационных технологий

Поддержку организаций, работающих в сфере ИТ, правительство активно оказывало ещё до 2022 года. Так, например, ИТ-компаниям разрешили начислять страховые взносы на зарплаты сотрудников в пониженном размере: 6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 0,1% — на обязательное медицинское страхование.

Компании, занимающиеся разработкой российского ПО и баз данных, включённых в специальный реестр Минцифры, вправе не начислять НДС по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК при передаче исключительных прав. Кроме того, разработчики отечественного ПО ранее выплачивали налог на прибыль по льготной ставке: 3% в федеральный бюджет, и 0% — в региональный. А с 1 января 2022 года такие организации были полностью освобождены от уплаты налога на прибыль до 2025 года.

По поручению Президента, правительством были введены и другие послабления для бизнеса в ИТ-сфере:

1. Мораторий на проверки

По инициативе Минцифры все предприятия, работающие в отрасли информационных технологий, на три года полностью освободили от проверок налогового, валютного и прочих видов государственного и муниципального контроля.

2. Льготы по налогам

Для ИТ-компаний в рамках мер поддержки предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль до 0%. Льгота действует до 31 декабря 2024 года.

Организации, которые работают в сфере ИТ, могут рассчитывать на налоговые льготы, если их доходы связаны:

с размещением рекламы или оказанием дополнительных услуг с использованием собственных приложений и онлайн-сервисов;

с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением российского программного обеспечения.

3. Финансовая поддержка и кредиты по льготной ставке

Планируется выделять гранты на перспективные разработки отечественных решений в области информационных технологий, а также финансировать компании для повышения заработной платы сотрудникам и улучшения их жилищных условий. Кроме того, для продолжения деятельности ИТ-организаций и реализации их новых проектов предусмотрены льготные кредиты по ставке до 3%.

4. Социальные гарантии

Привлечение молодых специалистов — одно из основных направлений развития ИТ-отрасли. С этой целью для айтишников были введены следующие льготы:

ипотека по ставке 5%;

возможность получения отсрочки от призыва на военную службу до достижения 27 лет на период работы в ИТ-организации (Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490).

Правительство также планирует простимулировать закупки отечественного программного обеспечения, разрабатываемого в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд. Порядок проведения таких закупок хотят упростить.

Все вышеперечисленные льготы распространяются только на аккредитованные организации.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) также был подготовлен пакет мер поддержки.

Основные послабления, которые в него вошли:

кредитные каникулы для субъектов МСП, работающих в отраслях, которые входят в специальный перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 337;

реструктуризация задолженностей по кредитам;

льготные кредиты;

услуги лизинга и факторинга по льготным ставкам;

мораторий на банкротство;

снижение эквайринговых комиссий и другие льготы.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства».

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