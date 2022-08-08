Российской софт устанавливать на гаджеты скоро станет необязательно. Штрафы отменяют

Об этом рассказали в Минцифры «Ведомостям».

Документ уже согласовали все «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».

Он меняет статью 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей», которая подразумевает штраф за продажу устройств без российского ПО. Должностные лица по этой статье могут выплатить в наказание от 30 000 до 50 000 рублей, а компании — от 50 000 до 200 000 рублей.

Штрафы будут отменены до конца года в рамках действующего параллельного импорта, сообщили в ведомстве.

Пока в России действует закон, обязывающий предустанавливать на все гаджеты, произведенные после 1 апреля 2021 года, российский софт.