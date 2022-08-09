Компаниям разрешили открывать рублевые счета типа «Д». На них нерезидентам будут перечислять выплаты по евробондам

Указ об этом подписал Владимир Путин.

Теперь российское юрлицо, имеющее обязательства по еврооблигациям, вправе направить заявление в банк с просьбой открыть счет типа «Д» на имя нерезидентов или резидентов, если они являются владельцами иностранных облигаций.

Открыть счет можно, как на имя одного держателя таких бумаг, так и нескольких сразу. В любом случае, придется получить разрешение на данные операции Центробанка.

Деньги на счет держателям российский должник переводит в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода.

Ранее для иностранных покупателей в «Газпромбанке» для расчета за газ в рублях были открыты специальные счета типа «К».

Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада. В документе также отражен порядок исполнения обязательств по иностранным облигациям.