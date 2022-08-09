ВЭД

Компаниям разрешили открывать рублевые счета типа «Д». На них нерезидентам будут перечислять выплаты по евробондам

Счет можно открыть без личного присутствия владельцев таких бумаг, но с их согласия принять выплаты по долгам от российских компаний с использованием такого счета и в рублях.

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Указ об этом подписал Владимир Путин.

Теперь российское юрлицо, имеющее обязательства по еврооблигациям, вправе направить заявление в банк с просьбой открыть счет типа «Д» на имя нерезидентов или резидентов, если они являются владельцами иностранных облигаций.

Открыть счет можно, как на имя одного держателя таких бумаг, так и нескольких сразу. В любом случае, придется получить разрешение на данные операции Центробанка.

Деньги на счет держателям российский должник переводит в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода.

Ранее для иностранных покупателей в «Газпромбанке» для расчета за газ в рублях были открыты специальные счета типа «К».

Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада. В документе также отражен порядок исполнения обязательств по иностранным облигациям.

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