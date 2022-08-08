Банки

Доллары, фунты и евро заморозят на счетах юрлиц и ИП в подсанкционных банках

Путин издал указ, который разрешает банкам не выдавать и не перечислять валюту со счетов юрлиц и ИП. Но это касается только денег, которые поступят на счета юрлиц и ИП с 9 августа 2022 года и позднее.

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Согласно указу от 08.08.2022 № 529 банки, попавшие под санкции, вправе приостановить валютные операции в любой момент, начиная с даты, когда указ опубликовали.

Заморозить банки вправе только те деньги, которые поступили на счет или вклад после публикации указа. По замороженным суммам банки не будут платить проценты и штрафные санкции.

При этом российские банки вправе заморозить на счетах клиентов не более той суммы, которую заморозили самому банку иностранные кредитные учреждения.

Взамен денег, клиенты могут получить от банка право требования к иностранному кредитному учреждению на ту же сумму.

Ранее Центробанк сообщал, что продолжает борьбу с «токсичными» валютами и рассказывал, как он это делает.

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