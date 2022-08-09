Съемное жилье резко подорожает. Ставки поднимут студенты и бизнесмены

Это спрогнозировали в беседе с «Известиями» участники рынка недвижимости.

Весной снять квартиру в России было в среднем на 8-10% дешевле, чем летом. Снижение цен было вызвано большой конкуренцией на рынке аренды, нестабильностью рубля и ростом ключевой ставки ЦБ.

Все это привело к подорожанию ипотеки. Продавцы недвижимости, которые работали со «вторичкой», ушли в арендный бизнес, а сделки по квартирам отложили на лучшие времена, поясняют эксперты.

Осенью роста цен на съемное жилье можно ожидать из-за начала нового учебного года в вузах и оживления деловой активности.

Дороже всего будет снять жилье в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах арендные ставки снизились больше, чем где-либо, и осенью собираются отыграть упущенное. Эксперты прогнозируют рост жилой аренды в этих городах минимум на 10%, а на квартиры-студии на 20%.

Кстати, власти хотят обелить рынок аренды жилья. А достичь обеления планируют через обязательную регистрацию договоров аренды в информационной системе (ГИС).