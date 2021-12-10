Расчеты по аренде жилья хотят сделать через приложение

Рынок аренды жилья хотят обелить — властям очень не хватает 162 млрд руб. в год, которые недополучает бюджет. А достичь обеления планируют через обязательную регистрацию договоров аренды в информационной системе (ГИС).

Поправки о создании такой системы разработал Минстрой.

Все договоры аренды жилья, апартаментов, машиномест нужно будет в течение 30 дней регистрировать в ГИС. А кроме того, еще и все расчеты проводить только через нее.

А на случай, если люди этого делать не будут, ведомство предлагает ввести штрафы — до 5 тыс. руб. для «физиков», до 50 тыс. руб. для компаний.

Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов предполагает, что затраты на разработку ГИС составят 1–1,2 млрд руб., а на ее содержание и доработку — еще 100–200 млн руб. в год.

А участники рынка считают, что люди продолжат скрывать аренду, чтобы не платить налоги.

По материалам «Коммерсантъ».