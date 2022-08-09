Защита персональных данных

Согласия россиян на сбор биометрии не спросят. Хранить данные будут тоже молча

Отказаться от обязательного согласия россиян на сбор и передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» (ЕБС) предлагает Минцифры.

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С поправками к проекту приказа ведомства ознакомился «Коммерсант».

Инициативу направили письмом в Аналитический центр при кабмине 2 августа.

В документе есть уточнение, согласно которому не требуется получать согласия владельца биометрических данных на сбор и передачу его биометрии в ЕБС и «иные информационные системы, которые обеспечивают идентификацию с использованием биометрических персональных данных».

В пояснительной записке отмечается, что необязательное согласие владельца биометрии на сбор и хранение его данных закреплено в поправках к закону «Об информации», которые были приняты 6 июля.

Сейчас владельца обязаны уведомить о передаче его данных в ЕБС. Он, в свою очередь, имеет право потребовать, чтобы его биометрию уничтожили.  

По мнению авторов инициативы поправки упростят передачу любых данных в ЕБС. А эксперты уверены, что инициатива может привести к тому, что наполнение ЕБС и хранение данных будет происходить хаотично.

Тем временем, у банков скопилось уже десятки миллионов образцов биометрии, но стандартам качества для Единой биометрической системы (ЕБС) соответствуют только около 10% данных, то есть не более 4–5 млн уникальных слепков. Остальные оказались бракованными.

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