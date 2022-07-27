Банки

Банки не могут избавиться от биометрии клиентов. Система не принимает, а власть не разрешает удалять

У банков скопилось уже десятки миллионов образцов биометрии, но стандартам качества для Единой биометрической системы (ЕБС) соответствуют только около 10% данных, то есть не более 4–5 млн уникальных слепков. Остальные оказались бракованными.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Не пропускает большинство биометрии в систему Библиотека контроля качества (БКК). Она является фильтром при загрузке этой информации. Импорт биометрии, которая прошла проверку, начнется не ранее, чем через полгода.

Образцы, которые забраковала БКК должны быть уничтожены, но банки продолжают хранить ненужную биометрию, поскольку это разрешила сделать власть. Она, в свою очередь, заинтересована сохранить бракованные слепки и при «необходимости их использовать».

Поскольку хранение в информационных системах контрольных шаблонов по приказу Минцифры не допускается, то риск утечки сохраняется.

Сейчас правительство обсуждает, как узаконить хранение не прошедших проверку слепков. Кроме того, в настоящее время разрабатывается новая версия БКК. Согласование у ЦБ находится на финальной стадии.

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Банки

Банки не могут избавиться от биометрии клиентов. Система не принимает, а власть не разрешает удалять

У банков скопилось уже десятки миллионов образцов биометрии, но стандартам качества для Единой биометрической системы (ЕБС) соответствуют только около 10% данных, то есть не более 4–5 млн уникальных слепков. Остальные оказались бракованными.

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