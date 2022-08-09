Работающего пенсионера можно уволить ради индексации пенсии и снова принять обратно. Это законно

Люди увольняются с работы на 1 месяц. ПФР получает сведения СЗВ-М, в которых нет пенсионера, и запускает процесс индексации. Через 4 месяца после увольнения человек получает пенсию в большем размере.

Дальнейшее трудоустройство уже не приведет к уменьшению пенсии.

Эту тему обсуждают наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

В частности, идет спор — на какой период пенсионер должен оказаться без работы — на 3 месяца или хватит одного.

Коллеги по собственному опыту судят, что хватит и одного месяца.

Например, можно уволиться 31 августа и вновь устроиться на работу 1 октября. В этом случае 1 полный месяц (сентябрь) человека не будет в СЗВ-М. Пенсионщики запустят процесс индексации и останавливать этот процесс из-за нового трудоустройства уже не будут.

Впрочем, среди участников обсуждения нашлись и такие, кто усомнился в законности такой схемы и опасается, не мошенничество ли это.

Коллеги отвечают так:

— А в чем мошенничество? Все в рамках закона. Тем более, что за пересчетом в ПФР лично обращаться не нужно, они сами это делают. Человека о его планах на дальнейшее трудоустройство они не спрашивают. Никто никому не врет, все всё знают и понимают.

Кстати, законность такой схему подтвердили и в Роструде.

Трудинспекторам задали вопрос, не нарушает ли работодатель закон, принимая назад недавно уволенного пенсионера.

Роструд ответил, что никаких нарушений тут нет, все законно.

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 21 ТК работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК.

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