Защита персональных данных

Согласие россиян на сбор биометрии все-таки спросят. Минцифры все опровергает

Минцифры не предлагает не получать согласие россиян на сбор их биометрии, заявили чиновники. Речь идет только об урегулировании обмена уже имеющихся данных в ЕБС.

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Биометрию будут собирать только добровольно и с согласия  через банк и мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ - пояснила пресс-служба Минцифры.

Но для того, чтобы накопившиеся ранее собранные данные передать в БДС, для этого нужен определенный порядок.

Именно о том, как это будет происходить и говорится в проекте ведомства.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

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Ранее на «Клерке» писали о том, что у россиян не будут спрашивать согласия на сбор биометрии.

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