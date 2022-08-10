За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд

Ошибка в регистрационном номере филала произошла при загрузке 4-ФСС в систему сдачи отчетности. Расчет поступил в фонд не по месту учета филиала, а по месту учета головной компании.
Компания сама увидела ошибку и сдала корректировочный расчет в фонд по месту учета филиала. Но уже позже срока.
ФСС оштрафовала страхователя.
Суд сказал, что указание неверного номера филиала в расчете не значит, что он сдан с опозданием. Компания сама исправила ошибку и повторно отравила расчет.
Все остальные сведения в отчете были верными, что подтверждается данными этапов внутреннего контроля. ФСС по месту учета головной компании принял расчет, значит он был подан вовремя.
Постановлением АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу № А45-35135/2021 суд отменил штраф.
Напоминаем, что с отчета за полугодие надо сдавать расчет 4-ФСС на новом бланке , а тариф в 4-ФСС обязательно должен быть с тремя знаками после запятой.