Отчетность в ФСС

За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд

Филиал организации ошибочно отправил 4-ФСС за себя в отделение фонда, где стоит на учете головная компания. Ошибку исправили и расчет был сдан верно, но с опозданием. Суд отменил штраф ФСС, указав, что нарушения срока сдачи не было.

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Ошибка в регистрационном номере филала произошла при загрузке 4-ФСС в систему сдачи отчетности. Расчет поступил в фонд не по месту учета филиала, а по месту учета головной компании.

Компания сама увидела ошибку и сдала корректировочный расчет в фонд по месту учета филиала. Но уже позже срока.

ФСС оштрафовала страхователя.

Суд сказал, что указание неверного номера филиала в расчете не значит, что он сдан с опозданием. Компания сама исправила ошибку и повторно отравила расчет.

Все остальные сведения в отчете были верными, что подтверждается данными этапов внутреннего контроля. ФСС по месту учета головной компании принял расчет, значит он был подан вовремя.

Постановлением АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу № А45-35135/2021 суд отменил штраф.

Напоминаем, что с отчета за полугодие надо сдавать расчет 4-ФСС на новом бланке , а тариф в 4-ФСС обязательно должен быть с тремя знаками после запятой.

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Отчетность в ФСС

За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд

Филиал организации ошибочно отправил 4-ФСС за себя в отделение фонда, где стоит на учете головная компания. Ошибку исправили и расчет был сдан верно, но с опозданием. Суд отменил штраф ФСС, указав, что нарушения срока сдачи не было.

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