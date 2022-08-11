Валютные операции

После 9 сентября компании могут повторно снять с валютного счета $5000 на загранкомандировки

Сейчас действует временный порядок операций с наличной валютой. Он длится до 9 сентября, но его продлят до 9 марта.

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В это время компания или ИП может получить со своего счета в банке доллары, фунты стерлингов, японские иены или евро в пределах эквивалента 5000 долларов для загранкомандировок.

Этот лимит — не на месяц, а на все время действия временного порядка, уточнил ЦБ.

Вместе с тем после 9 сентября, когда произойдет продление порядка, можно будет получить еще раз 5 000 долларов на командировки.

Более того, если у компании есть валютные счета в разных банках, то с каждого из них можно снять $5 тыс.

Ограничение распространяется только на четыре валюты:

  • доллары США;
  • евро;
  • японские иены;
  • фунты стерлингов.

Для получения другой наличной валюты ограничений нет.

 

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