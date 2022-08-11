Банки

OТП Банк может уйти из России. Но это пока неточно

Формулировку о продаже российского бизнеса «по приемлемой цене» банк включил в свою отчетность.

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На официальном сайте венгерского OTP Bank появилась МСФО-отчетность за первые полгода 2022, и в ней приводятся такие слова:

— Руководство банка в России рассматривает все возможные варианты... включая продажу российского бизнеса по приемлемой цене.

Между тем, еще три месяца назад банк не говорил о подобном исходе событий, напротив, продолжая работу в России и в Украине, пишет РБК.

Недавно на «Клерке» писали о новом указе Путина, который ограничивает сделки с российскими «дочками» иностранных предприятий. Поэтому вероятно, если банк захочет уйти из России и продать бизнес в стране, для сделки потребуется особое разрешение согласно новому указу.

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