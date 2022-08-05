Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Документ публикует официальный портал правовой информации.

Запрет касается стратегических предприятий, производителей оборудования и сервисных компаний для ТЭК, а также банков.

Отдельно в указе отмечено, что до конца 2022 года инвесторы из недружественных стран не имеют право совершать сделки по акциям компании «Сахалине-1» и Харьягинскому месторождению.

Список банков, с акциями которых иностранцам запрещены сделки, утвердит президент.

Если указ нарушат и проведут сделки, то они будут считаться ничтожными. Для совершения сделок в указанных отраслях потребуется специальное разрешение президента.

Кстати, Центробанк посчитал новых инвесторов в РФ.