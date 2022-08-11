Регистрация и ликвидация бизнеса

Формы заявлений о регистрации организаций и ИП обновят

Скорректировать формы нужно из-за произошедших изменений в законах. ФНС уже подготовила проект.

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После изменений в форме № Р18002 о регистрации юрлица можно будет указать:

  • причину представления заявления — регистрация создания международного наследственного фонда;
  • сведения о статусе юридического лица при регистрации в связи со сменой иностранным юрлицом страны регистрации с сохранением имеющихся бизнес-отношений — международная компания или международный фонд,
  • реквизиты обособленного подразделения, созданного иностранными компаниями до смены страны регистрации.

А форму № Р26001 скорректируют из-за изменений в законе, который упростил процедуру закрытия ИП.

Теперь подозреваемому или обвиняемому, содержащемуся под стражей, либо осужденному физлицу для закрытия ИП не нужно нотариально заверять заявление и документы. Его подпись может заверить начальник тюрьмы.

Документы о регистрации бизнеса можно будет подписывать через мобильное приложение «Госключ», а при закрытии ИП налоговые долги никуда не денутся.

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