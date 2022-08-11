Формы заявлений о регистрации организаций и ИП обновят

После изменений в форме № Р18002 о регистрации юрлица можно будет указать:
- причину представления заявления — регистрация создания международного наследственного фонда;
- сведения о статусе юридического лица при регистрации в связи со сменой иностранным юрлицом страны регистрации с сохранением имеющихся бизнес-отношений — международная компания или международный фонд,
- реквизиты обособленного подразделения, созданного иностранными компаниями до смены страны регистрации.
А форму № Р26001 скорректируют из-за изменений в законе, который упростил процедуру закрытия ИП.
Теперь подозреваемому или обвиняемому, содержащемуся под стражей, либо осужденному физлицу для закрытия ИП не нужно нотариально заверять заявление и документы. Его подпись может заверить начальник тюрьмы.
Документы о регистрации бизнеса можно будет подписывать через мобильное приложение «Госключ», а при закрытии ИП налоговые долги никуда не денутся.