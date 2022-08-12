С ввозом смартфонов, ноутов и планшетов из стран ЕАЭС по параллельному импорту могут быть проблемы

Российские компании опасаются, что иностранные партнеры не захотят жертвовать внутренними рынками. Ведь бренды, ушедшие из России, не наращивают свои поставки в «дружественные» для нас страны.

Речь идет о такой технике как смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д.

При этом в РФ спрос на покупку различных товаров через параллельный импорт за последний месяц вырос на 436%, пишет «Коммерсантъ».

Это может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, считают участники рынка.

В ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в РФ, утверждают эксперты.

Впрочем, руководитель отдела продаж одного из московских IT-интергаторов сообщил «Клерку», что канал ввоза через страны ЕАЭС — не единственно возможный и не самый популярный. Товары уже ввозят напрямую из Китая, с заводов.

Ранее была информация, что к сентябрю смартфоны подорожают на 15%.