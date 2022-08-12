Пошли требования на повторную уплату налогов, которые ранее ушли через проблемные банки

О проблеме рассказывают наши читатели в теме форума «Интересная графа в ЛК ИФНС в Состояние расчетов с бюджетом».

В выписке и личном кабинете бухгалтер увидел запись «Платежи, списанные с р/сч и не поступившие в бюджет, по которым обязанность признана исполненной».

Коллеги поясняют, что речь идет про налоги, перечисленные через проблемные банки.

Налоговики не должны требовать оплаты за начисленный налог, оплаченный этим платежом.

Но на деле компании стали получать требования на эти суммы, рассказывают бухгалтеры.

Кстати, в письме ФНС от 22.05.2014 № СА-4-7/9954 говорится, что списанные со счета компаний налоги, но не зачисленные в бюджет, налоговики должны требовать с банков, а не с компаний.

На этот счет в пользу налогоплательщиков неоднократно высказывались суды.