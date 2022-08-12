В 2023 году инфляция будет в лучшем случае 4%, в худшем – 16%, но скорее всего – 7%. Три сценария ЦБ

ЦБ разработал три прогнозных сценария денежно-кредитной политики:
- базовый;
- ускоренная адаптация;
- глобальный кризис.
Все зависит от:
- состояния мировой экономики;
- скорости адаптации российской экономики к новым условиям;
- влияние геополитических условий на российскую экономику.
По инфляции прогнозы такие:
2021 (факт)
2022
2023
Базовый сценарий
8,4%
12,0 — 15,0%
5% — 7%
Ускоренная адаптация
4%
Глобальный кризис
13% — 16%
Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !
Здесь вся подробная информация.