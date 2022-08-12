Экономика России

В 2023 году инфляция будет в лучшем случае 4%, в худшем – 16%, но скорее всего – 7%. Три сценария ЦБ

Если развитие экономической ситуации пойдет по базовому сценарию, то в 2023 году инфляция будет 5% – 7%, а ставка ЦБ – 6,5% – 8,5%. Но все может быть гораздо лучше или гораздо хуже.

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ЦБ разработал три прогнозных сценария денежно-кредитной политики:

  • базовый;
  • ускоренная адаптация;
  • глобальный кризис.

Все зависит от:

  • состояния мировой экономики;
  • скорости адаптации российской экономики к новым условиям;
  • влияние геополитических условий на российскую экономику.

По инфляции прогнозы такие:

 

2021 (факт)

2022

2023

Базовый сценарий

8,4%

12,0 — 15,0%

5% — 7%

Ускоренная адаптация

4%

Глобальный кризис

13% — 16%

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Экономика России

В 2023 году инфляция будет в лучшем случае 4%, в худшем – 16%, но скорее всего – 7%. Три сценария ЦБ

Если развитие экономической ситуации пойдет по базовому сценарию, то в 2023 году инфляция будет 5% – 7%, а ставка ЦБ – 6,5% – 8,5%. Но все может быть гораздо лучше или гораздо хуже.

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