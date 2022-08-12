Предпринимательница доказала, что использовала квартиру в бизнесе. Суд отменил начисления по налогу на имущество

Имущество, которое предприниматели используют в бизнесе, налогом не облагается (п. 3 ст. 346.11 НК).

Исключение — объекты, которые облагаются по кадастровой стоимости.

Предпринимательница обратилась в суд, так как налоговики выставили ей требование об уплате налога на имущество физлиц на жилье.

При этом ИП ранее оповестила налоговую инспекцию, что это жилье она использует в бизнесе. Предъявляла инспекторам декларацию по НДС и договор найма спорного жилья.

Никаких стандартных форм для такого уведомления в законодательстве нет. Поэтому уведомить налоговиков о льготе ИП вправе любым способом, решил Девятый ААС в постановлении от 15.06.2022 № А40-260378/21.