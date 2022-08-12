ИП-кулинар на ОСНО может не платить НДС

Разъяснение дает ФНС в письме от 08.08.2022 № СД-4-3/10286@.
Условия применения льготы:
- доход — не более 2 млрд рублей:
- доля дохода от общепита — не менее 70 %;
- среднемесячный размер зарплаты (с 2024 года) — не ниже средней по отрасли в регионе.
Пользоваться льготой можно, в том числе, в отделах кулинарии.
Магазин (отдел) кулинарии — это магазин (отдел) по реализации населению продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий.
Он может быть расположен в предприятии питания или самостоятельно вне предприятия питания.
Если все это соблюдается, то ИП, у которого кулинария, может применять освобождение от НДС.