❗ Поменяется декларация по УСН

Проект опубликован на федеральном портале.

Изменятся разделы 1.1 и 1.2. Сейчас там есть сноска для строк 100, 110, 120, в которых отражается налог, подлежащий уплате по итогам года.

В сноске сказано, что срок уплаты 31 марта для организаций и 30 апреля для ИП.

Но с 2023 года в связи с переходом на единый налоговый счет поменяются сроки уплаты налога. Таблицу с новыми сроками смотрите здесь.

Платить годовой налог компании будут до 28 марта, ИП — до 28 апреля.

Сейчас так:

Будет так:

Кстати, срок уплаты авансовых платежей с 2023 года тоже поменяется — вместо 25-го будет 28-е число.

Но в форме декларации это изменение не учтено.

Поменяется и электронный формат декларации. Сейчас версия формата — 5.06. Будет 5.07.

Новая форма будет действовать с 1 января 2023 года. Отчитываться на этом бланке надо будет за 2023 год.