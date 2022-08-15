Кредитование

Люди стали активнее брать потребкредиты на крупные суммы

В марте 2022 года резко сократилось количество выданных потребкредитов. Но как только ставки стали снижаться показатель пошел вверх. В июле выдано более 1 миллиона потребительских кредитов.

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Это на 12,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но все-таки на 28,6% меньше, чем годом ранее.

Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Диаграмма с сайта НБКИ.

При этом повысился спрос клиентов на крупные потребительские кредиты от 500 тыс. рублей. В июле на них приходится 14% выдач, тога как в марте этот показатель был 7%, пишет «Коммерсантъ».

После снижения ключевой ставки хорошие заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом восстановили интерес к получению средств в банках, отметили в НБКИ.

Эксперты отмечают, что людям нужно больше средств на ремонт и строительство, а также другие крупные покупки. Поэтому и растет число тех, кто берет большие суммы.

 

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