Люди стали активнее брать потребкредиты на крупные суммы

Это на 12,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но все-таки на 28,6% меньше, чем годом ранее.

Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Диаграмма с сайта НБКИ.

При этом повысился спрос клиентов на крупные потребительские кредиты от 500 тыс. рублей. В июле на них приходится 14% выдач, тога как в марте этот показатель был 7%, пишет «Коммерсантъ».

После снижения ключевой ставки хорошие заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом восстановили интерес к получению средств в банках, отметили в НБКИ.

Эксперты отмечают, что людям нужно больше средств на ремонт и строительство, а также другие крупные покупки. Поэтому и растет число тех, кто берет большие суммы.