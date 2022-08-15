Шарик и Матроскин теперь работают на Минфин — учат людей финансовой грамотности

По сюжету Шарик получает эксклюзивную кредитную карту и тратит деньги неразумно. В итоге оказывается, что он не способен вернуть кредит в срок.

Ему на помощь приходят бережливый Матроскин и находчивые друзья.

Сейчас финансовую грамотность преподают в школе. Но об обращении с деньгами можно и нужно рассказывать и с более раннего возраста. С помощью анимации можно доступно объяснить даже самые сложные понятия и процессы из сферы финансов — сказал заместитель Минфина Михаил Котюков.

По словам председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой серия «Золотая карта» с юмором расскажет детям и их родителям историю о том, как важно внимательно обращаться с финансами.

Такую информацию разместил Минфин на своем сайте.

Тем временем россияне активно скачивают приложения с пиратским контентом.