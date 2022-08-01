Россияне перешли на нелегальное кино, а «пираты» пытаются попасть в мобильные приложения

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитику Google Trends.
Тренд просматривается на статистике посещаемости крупнейшего онлайн-кинотеатра в России Zetflix, чья аудитория пользователей в марте выросла сразу на 25%.
За сутки посещаемость достигает 150–180 тыс. зрителей, на пике — 500 тыс.. В месяц онлайн-кинотеатр посещают примерно 4,5 млн человек.
Теперь Zetflix планирует создать собственное мобильное приложение и попытаться добавить его в отечественные аналоги Google Play - Market RuStore и NashStore.
Однако профобъединения видеопрокатчиков уверены, что будущего у пиратских приложений в отечественных магазинах нет. И это не зависит от того, чьи права будут нарушены – российских правообладателей или иностранных.
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