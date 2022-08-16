ПСН

В 2021 году налоговый период по ПСН – месяц, но для превышения доходов это правило не работает

Если в 2021 году ИП получил патент на год, а в ноябре его доходы зашкалили за 60 млн рублей, то слет с ПСН происходит не с 1 ноября, а с 1 января.

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Но ведь потеря права на ПСН происходит с начала налогового периода, а в 2021 году налоговый период – месяц. Почему же эта норма не работает? Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Речь идет о пункте 1.1. статьи 346.49 НК.

Вот что в НК сказано про налоговый период на ПСН:

Норма НК

Продолжительность налогового периода

п. 1 ст. 346.49 НК

год

п. 1.1 ст. 346.49 НК

в 2021 году — месяц

п. 2 ст. 346.49 НК

срок, на который выдан патент, если он меньше месяца

п.3 ст. 346.49 НК

срок с даты начал патента до даты прекращения деятельности (если она прекратилась)

Минфин неоднократно пояснял, что несмотря на эту норму, потеря права все равно происходит с начальной даты патента. Если он выдан с 01.01.21, то с этой даты и будет слет на другой режим.

Вот, например, недавнее письмо – от 15.07.2022 № 03-11-11/68259.

Есть  и множество других писем: от 24.05.2022 № 03-11-11/47961, от 26.11.2021 № 03-11-11/96089, от 15.09.2021 № 03-11-11/74779.

Пункт 1.1 внесли в ст. 346.49 НК, чтобы в течение года могли вступать в силу региональные законы по ПСН. Дело в том, что Госдума слишком долго готовила поправки в НК. Когда их наконец приняли, у регионов не осталось времени, чтобы переписать законы. И только для целей принятия региональных НПА по патенту в НК внесли это неоднозначный пункт.

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