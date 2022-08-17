Регистрация и ликвидация бизнеса

Количество новых юрлиц выросло впервые за 6 лет

В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось число вновь зарегистрированных компаний. Рост произошел впервые за 6 лет.

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В 2021 году зарегистрированы 234,2 тыс. юрлиц против 225,6 тыс. в 2020 году. Такие данные приводит Высшая школа экономики, где проанализировали 18 отраслей в 85 регионах.

При этом суммарно пока компаний закрывается больше, чем создается. Число ликвидированных юрлиц превышает число созданных на 157,4 тыс.

Тем не менее показатель закрытых компаний тоже идет на убыль. В 2021 году ликвидировано 391,6 тыс. фирм, тогда как годом ранее — 527,2 тыс.

Статистика первых пяти месяцев 2022 года по убыли компаний тоже позитивная, пишет «Коммерсантъ».

Коэффициент прироста числа компаний:

  • минус 0,8 в 2022 году;
  • минус 4,9 за 2021 год;
  • минус 8,6 за 2020 год.

Эксперты полагают, что определенную роль здесь играет очередной мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он действует по 1 октября 2022 года.

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