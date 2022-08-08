Жизнь без банкротного моратория начнется 2 октября

О том, как правильно считать сроки действия моратория, ФНС рассказала в письме от 18.07.2022 № 18-2-05/0211@.

Мораторий введен постановлением Правительства от 28.03.2022 № 497. Оно вступает в силу со дня его официального опубликования (1 октября) и действует в течение 6 месяцев.

Есть решения судов по предыдущему мораторию, который тоже был 6 месяцев с даты официального опубликования постановления, то есть с 06.04.2020 по 06.10.2020.

Новый мораторий действует по 1 октября. А уже 2 октября он прекратится, уточняет ФНС.

Отметим, что мораторий на банкротство имеет ряд последствий — запрет на взыскание долгов, на выплату дивидендов.

Есть разъяснения о том, что мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов.

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