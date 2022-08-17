Люди, которые уехали из страны, вправе отменить российскую прописку удаленно — утвердили новый порядок

Заявление об отмене регистрации гражданин вправе подать в любое консульство России за рубежом. Консульство перешлет его в МВД.

Такой временный порядок приняли потому, что у граждан России за рубежом возникают сложности с пересылкой корреспонденции.

Раньше, по регламенту, нужно было подавать заявление в МВД России.

Подлинность подписи на заявлении заверят работники консульства.

Об этом в своем Телеграм -канале сообщил консульский департамент МИД.

Тем временем, стало известно, что россиянам за границей прилетают штрафы от налоговой за валютные переводы друг другу.