Кофейни Starbucks назовут Stars coffee, а русалку на логотипе заменят девушкой в кокошнике

Первое кафе Stars coffee откроется на Новом Арбате в Москве.
Новый владелец с самого начала заявлял, что не планирует «чудовищных ребрендингов». В итоге, ни название, ни логотип почти не изменились.
Иллюстрация Телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.
Владелец Stars coffee уверяет, что обновленный ресторан станет местом для знакомств. Цвета стаканчиков с кофе будут отображать семейное положение посетителей, сообщила Москва 24.
Тем временем Wildberries чуть было не переименовался в «Ягодки», а «Вкусно — и точка» регистрирует «Колу — и точка».