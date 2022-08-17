Общество

Кофейни Starbucks назовут Stars coffee, а русалку на логотипе заменят девушкой в кокошнике

Кофейни под новым названием начнут открывать с 18 августа.

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Первое кафе Stars coffee откроется на Новом Арбате в Москве.

Новый владелец с самого начала заявлял, что не планирует «чудовищных ребрендингов». В итоге, ни название, ни логотип почти не изменились.


Иллюстрация Телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.

Владелец Stars coffee уверяет, что обновленный ресторан станет местом для знакомств. Цвета стаканчиков с кофе будут отображать семейное положение посетителей, сообщила Москва 24.

Тем временем Wildberries чуть было не переименовался в «Ягодки», а «Вкусно — и точка» регистрирует «Колу — и точка».

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