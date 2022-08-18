НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет

Минфин в информационном сообщении от 15.08.2022 № ИС-учет-41 приводит обзор изменений. Их всего 3.
Поправки в ФСБУ 25/2018 внесены приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н.
Теперь в состав арендных платежей не включаются суммы возмещаемого и невозмещаемого НДС, уплачиваемые как арендатором, так и арендодателем.
Ранее не включали только подлежащие возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов.
Внесли уточнение по переоценке права пользования активом (ППА). Если предмет аренды по характеру использования относится к группе ОС, по которой решили провести переоценку, то арендатор вправе принять решение о переоценке ППА.
Раньше это было не право, а обязанность.
Также в ФСБУ вместо организаций госсектора прописали организации бюджетной сферы. Можно сказать, что это чисто техническая правка. ФСБУ привели в соответствие с законом о бухучете.