ФСБУ Аренда

НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет

С 7 августа заработали поправки в ФСБУ 25/2018 «Аренда».

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Минфин в информационном сообщении от 15.08.2022 № ИС-учет-41 приводит обзор изменений. Их всего 3.

Поправки в ФСБУ 25/2018 внесены приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н.

Теперь в состав арендных платежей не включаются суммы возмещаемого и невозмещаемого НДС, уплачиваемые как арендатором, так и арендодателем.

Ранее не включали только подлежащие возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов.

Внесли уточнение по переоценке права пользования активом (ППА). Если предмет аренды по характеру использования относится к группе ОС, по которой решили провести переоценку, то арендатор вправе принять решение о переоценке ППА.

Раньше это было не право, а обязанность.

Также в ФСБУ вместо организаций госсектора прописали организации бюджетной сферы. Можно сказать, что это чисто техническая правка. ФСБУ привели в соответствие с законом о бухучете.

 

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