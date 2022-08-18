На сборы в школу первоклассника надо около 27 тыс. рублей: статистика от Росстата

Такие данные приводит Росстат.

За год сборы в школу мальчика-первоклассника подорожали на 13,91%, а девочку — на 11,25%. «Школьная» инфляция за год составила 15,1%.

При расчете этого показателя Росстат учитывает расходы на одежду, обувь, канцтовары, электронные устройства. Также учитывают дополнительные занятия в школах, обучение в негосударственных школах.

Из одежды в базовый набор первоклассника входят:

2 пары брюк для мальчиков;

3 рубашки для мальчиков;

3 блузки для девочек;

2 платья для девочек;

2 юбки для девочек;

спортивный костюм;

2 футболки;

5 пар носков или гольф;

3 пары колготок;

по одной паре обуви разного типа.

Вот как подорожали школьные товары:

Фото с сайта Росстата

Росстат отмечает, что больше всего за год подорожали смартфоны. А вот стоимость образовательных услуг, напротив, снизилась.

А в вашей семье есть первоклассники? Во сколько обошлась их подготовка к 1 сентября?

Кстати, в Думу внесли проект, по которому предлагают платить семьям пособие на сбор детей в школу в сумме до 35 тыс. рублей.