🎒 Родителям школьников и студентов предлагают платить к 1 сентября по 35 тыс. рублей

Проект нового закона с такой нормой внесен в Госдуму. Авторы — депутаты от «СР» во главе с Сергеем Мироновым.

Выплаты на всех школьников хотят сделать в сумме 21 850 рублей. Если семья малоимущая, то выплата должна быть 34 679 руб. на ребенка. На студентов-очников предлагают платить 12 879 руб. а студентам из малоимущих семей — 23 206 руб.

Деньги на эти цели должны пойти из федерального бюджета. По задумке авторов проекта, перечислять выплату будут во втором полугодии, когда дети идут на учебу.

Ранее стало известно, что новых единовременных выплат в 10 000 рублей на подготовку к школе власти не планируют. Адресно помогут собрать детей в школу только бедным россиянам.

Напомним, что малоимущим сейчас платят пособия на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Кстати, для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет берут доходы за разные периоды. Смотрите в нашей таблице расчетные периоды.