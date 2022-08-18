Если плата за вывоз мусора идет за квадратные метры, то придется платить, даже если вы не жили в квартире

При этом в регионе плата за вывоз ТКО начисляется исходя из площади жилья. То есть количество жильцов роли не играет.

Тем не менее суды посчитали предписание законным. Но Верховный суд все эти решения отменил.

В определении судебная коллегия по экономическим спорам ВС от 04.08.2022 (дело № А43-12027/2021) говорится, что в правилах предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства от 06.05.20211 № 354) есть два способа начисления платы за мусор:

по количеству жильцов;

по площади помещения.

Если региональные власти выбрали формулу по площади, то закон не предусматривает перерасчета.

Кстати, Конституционный Суд в Определении от 12.07.2022 № 1714-О указал, что плата исходя из площади — это законно и не противоречит Конституции.

В общем, если расчет идет за м2, то произвести перерасчет при временном отсутствии потребителя в жилом помещении не представляется возможным.

Предписание жилинспекции суд отменил.