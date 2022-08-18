Общество

70% россиян жалуются на проблемы с деньгами. Эксперты считают, что просто надо больше зарабатывать

В опросе участвовали 2003 человека. В 2020 году, по данным того же опроса, о таких же сложностях сказали 66%, а в 2021-м — 69%.

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Все свои опросы Центр исследований гражданского общества ВШЭ проводил во время пандемии.

По словам директора Центра Ирины Мерсияновой до пандемии 49% человек говорили, что их материальное положение зависит только от них самих, а в 2022 году таких стало меньше — всего 46%.

Доля тех, кто считает, что их личный бюджет зависит лишь от внешних обстоятельств, с 2019 года не изменилась и составляет 20%.

Проректор ВШЭ Лилия Овчарова считает, что люди, говоря о своем финансовом положении, учитывают свои желания, а не свои возможности. Но такая оценка полезна, так как она мотивирует их больше зарабатывать.

Об этом сообщили Ведомости со ссылкой на данные опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ.

Минэкономразвития надеется, что реальные доходы населения будут падать только в этом году. В 2023 году ожидают их рост. А тем временем в России установлен рекорд по поданным заявлениям о банкротстве.

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