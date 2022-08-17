Доходы россиян и ВВП упадут меньше, чем думали. Экономика восстановится к 2025 году

В 2023 году ведомство ожидает снижение ВВП на 2,7%, а в 2024 году рост на 3,7%.

В мае этого года прогноз на 2023 год был лучше — планировали спад на 0,7%. Об этом говорил и ЦБ.

В 2024 и 2025 годах ждут роста экономики на 3,7 и 2,6% соответственно.

Прогноз по инфляции также изменился. Теперь к декабрю 2022 года рост цен ожидают до 13,4%, а не 17,5%, как раньше.

Реальные доходы населения будут падать только в этом году — на 2,8% А в мае говорили о резком снижении — на 6,8%. В 2023 году дохды россиян вырастут на 1,2%, а в 2024-м и 2025-м — 3,5% и 2% соответственно.

Безработица в 2022 году будет такая же как и в 2021 году — примерно 4,8% .В 2023 году она увеличится до 5,2%, а затем снова снизится до 4,6% в 2024 году и до 4,5% в 2025 году.

На улучшение прогоноза повлияло восстановление потребительского спроса и надежда на то, что ЦБ не будет ужесточать свою политику и позволит экономике развиваться.

Об этом сообщил РБК.

А опрос показал, что люди хотят пенсию 40 тысяч рублей и мечтают о пассивном доходе.