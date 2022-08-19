В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина

В уведомлении обязательно должно быть:

основание вызова (уплата налогов, налоговая проверка, другие случаи);

вид области контроля (КНП, ВНП, вне рамок проверок и т.д.);

для дачи пояснений по какому вопросу вызывается налогоплательщик с конкретизацией мотива вызова.

Справочник оснований и причин вызова доведен письмом ФНС от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350.

Например, при вызове вне рамок налоговых проверок в уведомлении могут указать, что есть несоответствие общедоступным критериям оценки рисков (по приказу ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@).

Причиной вызова будет указан один из критериев (низкая налоговая нагрузка, убыточные декларации и т.д.).

Пока в АИС «Налог-3» нет шаблона уведомления о вызове налогоплательщика инспекторы должны составлять его, ориентируясь на справочник.