В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина

В уведомлении обязательно должно быть:
- основание вызова (уплата налогов, налоговая проверка, другие случаи);
- вид области контроля (КНП, ВНП, вне рамок проверок и т.д.);
- для дачи пояснений по какому вопросу вызывается налогоплательщик с конкретизацией мотива вызова.
Справочник оснований и причин вызова доведен письмом ФНС от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350.
Например, при вызове вне рамок налоговых проверок в уведомлении могут указать, что есть несоответствие общедоступным критериям оценки рисков (по приказу ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@).
Причиной вызова будет указан один из критериев (низкая налоговая нагрузка, убыточные декларации и т.д.).
Пока в АИС «Налог-3» нет шаблона уведомления о вызове налогоплательщика инспекторы должны составлять его, ориентируясь на справочник.