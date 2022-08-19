🎠 Корпоратив не входит в рабочее время. Зарплату за него вы не получите

Компания намерена на 2 дня (в субботу и воскресенье) собрать всех сотрудников в пансионате для отдыха и подведения итогов работы. Но это не будет считаться работой в выходной день.

Такое разъяснение дает Роструд.

Выходные дни — это время отдыха, которое работники вправе использовать по своему усмотрению.

Работодатель может привлечь работников с их согласия к работе в выходные дни, если надо сделать срочную работу, от которой зависит в дальнейшем нормальная работа организации.

Но корпоративное мероприятие — это не тот случай.

Участие в корпоративе возможно только по желанию работников.