Дистанционные проверки бизнеса будут идти через приложение на мобильнике

Механизм включает в себя:
- сервис подачи заявления на получение лицензии на Госуслугах;
- облачное решение контрольной деятельности, где обрабатываются все данные;
- мобильное приложение «Инспектор» с чек-листом для проверки в режиме онлайн.
Работать система будет так:
⏩ Владелец бизнеса подает заявление на Госуслугах на получение лицензии;
⏩ Заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором;
⏩ Инспектор направляет уведомление заявителю на Госуслуги с указанием даты и времени проверки;
⏩ Заявитель скачивает мобильное приложение «Инспектор» и в назначенное время подключается к дистанционной проверке по ВКС через приложение;
⏩ После проверки результаты придут в личный кабинет заявителя на Госуслугах.
Уже с сентября пилотный проект запустят ведомства:
- Росздравнадзор;
- Росалкогольрегулирование;
- Росаккредитация;
- Росприроднадзор;
- Россельхознадзор.