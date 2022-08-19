Дистанционные проверки бизнеса будут идти через приложение на мобильнике

Механизм включает в себя:

сервис подачи заявления на получение лицензии на Госуслугах;

облачное решение контрольной деятельности, где обрабатываются все данные;

мобильное приложение «Инспектор» с чек-листом для проверки в режиме онлайн.

Работать система будет так:

⏩ Владелец бизнеса подает заявление на Госуслугах на получение лицензии;

⏩ Заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором;

⏩ Инспектор направляет уведомление заявителю на Госуслуги с указанием даты и времени проверки;

⏩ Заявитель скачивает мобильное приложение «Инспектор» и в назначенное время подключается к дистанционной проверке по ВКС через приложение;

⏩ После проверки результаты придут в личный кабинет заявителя на Госуслугах.

Уже с сентября пилотный проект запустят ведомства: