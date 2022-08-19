😂 Про «Клерк» сочиняют стихи в комментариях. Сможете продолжить?🪶

В комментариях к новости о том, что люди вместо работы предпочитают шопиться в интернет-магазинах, пользователи начали сочинять стихи:
Пятница, выходные впереди. Продолжайте, пожалуйста! 😂🪶
Вы очень талантливые! Отдыхаем в пятницу вечером культурно 😂
В комментариях к новости о том, что люди вместо работы предпочитают шопиться в интернет-магазинах, пользователи начали сочинять стихи:
Пятница, выходные впереди. Продолжайте, пожалуйста! 😂🪶
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Налоговая отказала в праве на льготу по налогу на имущество. Объяснила тем, что договоры аренды не зарегистрированы. Суд сказал, что организация и не должна была этого делать — в законе нет такого условия.
Налоговая посчитала, что льготу по налогу можно применить только со следующего года после того как основные средств приняты на баланс. Суд с ней не согласился.
Середина августа выдалась такой же жаркой, как и материалы «Клерка». Показываем, какие статьи зацепили сердца любимых читателей.
В ТК нет нормы о том, что можно заключать трудовой договор с дистанционным работником, который живет за границей и работает оттуда же. А раз это не разрешено, значит запрещено.
Компания заключила контракт с китайской фирмой, результатом которого был нематериальный актив и основное средство. Налоговая посчитала это инжиниринговыми услугами и доначислила НДС, так как место оказания услуг по заказчику — Россия.
Корпоратив – это не работа. Не хочешь, не иди. Платить зарплату за время офисных гулянок не будут.
Минфин в специальной памятке также рекомендует не употреблять выражения «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что делать будем?».
Принять решение о сохранении прожиточного минимума при удержаниях может только пристав. Работодатель самостоятельно такое решение не принимает. А если речь идет про алименты, то по ним правило о сохранении не работает вообще.
Google и Apple способны отключить все мобильные устройства на территории России. Если это произойдет, то придется вернуться к кнопочным телефонам, SMS и электронной почте.
Неотделимые улучшения в арендованный объект – это тоже объект для налога на имущество организаций.