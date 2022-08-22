Если сотрудник с ДМС уволился, придется доплатить налог на прибыль и взносы

Если договор заключен на срок менее года, таких налоговых льгот не будет.

При этом если даже договор на срок более 1 года, но кто-то из сотрудников позже «оказался за боротом привилегий», придется пересчитать налоги.

Например, сотрудник уволился. ДМС от компании он больше пользоваться не вправе. Значит, программа ДМС по нему была меньше одного года, и на все выплаты по договору надо начислить страховые взносы и исключить их из расхода по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72400.