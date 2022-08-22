Страховые взносы

Если сотрудник с ДМС уволился, придется доплатить налог на прибыль и взносы

Платежи по ДМС сотрудников включаются в расходы по налогу на прибыль и на них не начисляются страховые взносы. Но договор обязательно должен быть на срок не менее года.

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Если договор заключен на срок менее года, таких налоговых льгот не будет.

При этом если даже договор на срок более 1 года, но кто-то из сотрудников позже «оказался за боротом привилегий», придется пересчитать налоги.

Например, сотрудник уволился. ДМС от компании он больше пользоваться не вправе. Значит, программа ДМС по нему была меньше одного года, и на все выплаты по договору надо начислить страховые взносы и исключить их из расхода по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72400.

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