Банки

⚡ В банке «Тинькофф» массовый сбой. Переводы не проходят

Клиенты «Тинькофф» жалуются, что не могут совершать операции через мобильное приложение. У кого-то из списка пропала дебетовая карта.

Версия для печати

У клиентов трудности с проверкой баланса счетов. Написать сообщение в техподдержку не получается.

В банке сообщили, что активно исправляют эту заминку, передает РБК.

Научитесь оптимизировать налоги законно и без рисков

«Клерк» запустил новые коллекции. В коллекции по оптимизации налогов вас ждут:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров.

Разберетесь с АСК-НДС 2, налоговыми схемами в 2022 году: поймете какие использовать точно не стоит. Узнаете как законно сэкономить на налогах. Эксперты «Клерка» помогут безопасно структуризировать бизнес.

На коллекцию действует акция — 14.900 рублей. Полный список курсов и вебинаров по налоговой оптимизации смотрите здесь. Или заполните форму ниже — расскажем больше.

НДФЛ

С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%

Для сотрудников-иностранцев, которые граждане стран Евразийского экономического союза, действует особый порядок расчета НДФЛ. С первого дня работы идет ставка 13%, даже если сотрудник – нерезидент РФ.

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

Как быстро разблокировать счет в ИФНС, завезти авто через Казахстан и получить вычет по НДС

На повестке дня несколько новостей. Мы поговорим о дополнительном выходном в 2023 году, про ввоз машин из Казахстана, раздельном сборе мусора и о многом другом.

Как быстро разблокировать счет в ИФНС, завезти авто через Казахстан и получить вычет по НДС

Мероприятия

Разместить
Отчетность в ПФР

Сверка с ПФР: что запрашивают, как отвечать, когда нужны корректировки

В связи с предстоящим с 01.01.2023 объединением Пенсионного фонда и Соцстраха, ПФР выверяет свою базу. О расхождениях фонд уведомляет страхователей и требует ответных мер. В одних случаях работодателю достаточно направить пояснения, в других — не обойтись без корректировок.

Сверка с ПФР: что запрашивают, как отвечать, когда нужны корректировки
Читать еще