⚡ В банке «Тинькофф» массовый сбой. Переводы не проходят

У клиентов трудности с проверкой баланса счетов. Написать сообщение в техподдержку не получается.
В банке сообщили, что активно исправляют эту заминку, передает РБК.
Клиенты «Тинькофф» жалуются, что не могут совершать операции через мобильное приложение. У кого-то из списка пропала дебетовая карта.
У клиентов трудности с проверкой баланса счетов. Написать сообщение в техподдержку не получается.
В банке сообщили, что активно исправляют эту заминку, передает РБК.
«Клерк» запустил новые коллекции. В коллекции по оптимизации налогов вас ждут:
• 5 онлайн-курсов;
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Разберетесь с АСК-НДС 2, налоговыми схемами в 2022 году: поймете какие использовать точно не стоит. Узнаете как законно сэкономить на налогах. Эксперты «Клерка» помогут безопасно структуризировать бизнес.
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Для сотрудников-иностранцев, которые граждане стран Евразийского экономического союза, действует особый порядок расчета НДФЛ. С первого дня работы идет ставка 13%, даже если сотрудник – нерезидент РФ.
В статье мы разберем меры государственной поддержки, которые помогут пережить этот непростой этап отечественному бизнесу.
На повестке дня несколько новостей. Мы поговорим о дополнительном выходном в 2023 году, про ввоз машин из Казахстана, раздельном сборе мусора и о многом другом.
Компания, находящаяся в процедуре банкротства, тоже платит налог на прибыль, напомнил Минфин.
Свой отказ ведомство объяснило тем, что из-за этого уменьшатся доходы бюджета. А этого делать сейчас нельзя, так как расходы только растут.
Банк для предпринимателей Модульбанк запустил короткие депозиты для бизнеса в китайских юанях.
Клиенты «Тинькофф» жалуются, что не могут совершать операции через мобильное приложение. У кого-то из списка пропала дебетовая карта.
Теперь не нужно самому идти в суд или на почту. Заявление можно подать онлайн из дома или через МФЦ. Рассчитывают, что это избавит людей от лишних расходов на бумагу и курьера.
Верховный суд пересмотрел свою позицию.
В связи с предстоящим с 01.01.2023 объединением Пенсионного фонда и Соцстраха, ПФР выверяет свою базу. О расхождениях фонд уведомляет страхователей и требует ответных мер. В одних случаях работодателю достаточно направить пояснения, в других — не обойтись без корректировок.