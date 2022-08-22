Защита персональных данных

Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях

ФНС ответила отрицательно на вопрос, возможно ли удалить ИНН физлица. Однако те, кому не нравится этот номер, вправе не указывать его в официальных документах.

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Удалять идентификационный номер налоговикам не позволяет Налоговый кодекс, сокрушается ФНС в письме от 08.08.2022 № АБ-19-14/180.


Чиновники спешат успокоить обеспокоенных граждан. ИНН не опасен.



Номер состоит из кода налогового органа (четыре знака), порядкового номера записи в ЕГРН (шесть знаков) и контрольного числа (два знака). ИНН не содержит информации личного характера. О семейном положении, родственных и дружеских связях и других личных отношений конкретного физлица.



Физлица без статуса ИП вправе не указывать ИНН в налоговых документах. Достаточно указать Ф. И. О., дату и место рождения, пол, место жительства, данные паспорта и гражданство (п. 1 ст. 84 НК).

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