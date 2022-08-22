Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях

Научитесь оптимизировать налоги законно и без рисков

«Клерк» запустил новые коллекции. В коллекции по оптимизации налогов вас ждут:

• 5 онлайн-курсов;

• 15 вебинаров.



Разберетесь с АСК-НДС 2, налоговыми схемами в 2022 году: поймете какие использовать точно не стоит. Узнаете как законно сэкономить на налогах. Эксперты «Клерка» помогут безопасно структуризировать бизнес.

На коллекцию действует акция — 14.900 рублей. Полный список курсов и вебинаров по налоговой оптимизации смотрите здесь. Или заполните форму ниже — расскажем больше.