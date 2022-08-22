Торговая сеть может нарушить антимонопольный закон, даже если количество магазинов не изменилось — Верховный суд

«Пятерочка» закрыла неработающий магазин и открыла вместо него новый.

ФАС посчитала, что в результате доля рынка, которую заняла «Пятерочка», превысила 25%. Чиновники просили суд признать недействительным договор аренды нового магазина.

Арбитражный суд согласился с ФАС, указав, что «Пятерочка» нарушила закон.

Но апелляция и кассация поддержали ритейлера. Ведь сеть расторгла один договор аренды и заключила новый. То есть, просто заменила один магазин на другой.

Верховный суд оставил в силе решение первого суда и отметил, что в помещении по прежнему договору аренды деятельности не было. Магазин закрыли, но выручка от этого не слизилась.

Однако эта доля может увеличиться за счет работы нового магазина.

Сеть обязана доказать, что работа нового магазина не приведет к увеличению доли рынка. И что бизнес принимает меры, чтобы доля не превысила 25%.

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