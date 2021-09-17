Гостиницы оштрафуют на 500 тысяч, если они будут завышать цены в период олимпиад и крупных форумов

ФАС хочет ввести систему штрафов для гостиниц, если они будут завышать цены во время олимпиад, форумов и других крупных мероприятий. Штрафовать будут на суммы до 500 тыс. рублей, а внести поправки хотят в КоАП.
Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба:
— рассказали в пресс-службе.
Если цены на номера будут завышены, предлагают штрафовать на суммы:
Штраф за непредставление информации о максимальных ценах на официальном сайте составит:
- от 20 тыс. до 50 тыс. рублей — должностных лиц;
- в двукратном размере излишне полученной выручки — ИП или организации, которые оказывают услуги по размещению посетителей.
С таким подходом согласны в Госдуме.
- от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц;
- от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — для ИП;
- от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для компаний.
Материал по «Известиям».