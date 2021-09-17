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Гостиницы оштрафуют на 500 тысяч, если они будут завышать цены в период олимпиад и крупных форумов

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Рубрика Антимонопольное право
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ФАС хочет ввести систему штрафов для гостиниц, если они будут завышать цены во время олимпиад, форумов и других крупных мероприятий. Штрафовать будут на суммы до 500 тыс. рублей, а внести поправки хотят в КоАП.

Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба:

«Законопроект о поправках в КоАП является законом-„спутником“, обеспечивающим исполнение норм основного законопроекта. Многократный рост цен на гостиничные услуги происходит ежегодно в период проведения крупных международных мероприятий, таких как ПМЭФ, ВЭФ, РИФ»,

—  рассказали в пресс-службе.

Если цены на номера будут завышены, предлагают штрафовать на суммы:

  • от 20 тыс. до 50 тыс. рублей — должностных лиц;
  • в двукратном размере излишне полученной выручки — ИП или организации, которые оказывают услуги по размещению посетителей.
Штраф за непредставление информации о максимальных ценах на официальном сайте составит:

  • от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц;
  • от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — для ИП;
  • от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для компаний.
С таким подходом согласны в Госдуме.

 

«Депутаты неоднократно писали в ФАС о недопустимости роста цен на отели во время крупных мероприятий. Например, в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ цены на гостиницы вырастают до 300%. Но ситуация безвыходная, ведь людям нужно где-то жить», 
— глава комитета Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи Борис Пайкин.

 

Материал по «Известиям».

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