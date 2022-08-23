Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

Это возможно, когда ОС работают в условиях:
- агрессивной среды;
- повышенной сменности.
Агрессивная среда — это совокупность природных или искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) ОС.
Например, это контакт с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может стать причиной аварии.
Повышенная сменность — это работа в 3 смены и более.
При этом применять коэффициент к амортизации можно по ОС, принятым на учет до 1 января 2014 года.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72436.
То есть, для ускоренной амортизации ОС должно быть:
- принято на учет до 01.01.2014;
- работать в агрессивной среде или в 3 смены.