Амортизация основных средств

Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

К основной норме амортизации основных средств можно применять специальный коэффициент, но не выше 2.

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Это возможно, когда ОС работают в условиях:

  • агрессивной среды;
  • повышенной сменности.

Агрессивная среда — это совокупность природных или искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) ОС.

Например, это контакт с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может стать причиной аварии.

Повышенная сменность — это работа в 3 смены и более.

При этом применять коэффициент к амортизации можно по ОС, принятым на учет до 1 января 2014 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72436.

То есть, для ускоренной амортизации ОС должно быть:

  • принято на учет до 01.01.2014;
  • работать в агрессивной среде или в 3 смены.

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