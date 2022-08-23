🧐Стартап или малый бизнес? Не понимаете, в чем разница? Бегом на вебинар!

Приходите 25 Август в 17 00 на бесплатный вебинар «Из малого бизнеса в стартап! Абсурд или возможность экспоненциального роста?» и лучшие эксперты доступно объяснят вам, в чем отличия стартапа и малого бизнеса, и, что нужно знать, когда начинает дело с нуля.

На вебинаре обсудим чек-лист потенциального стартапа, а еще поговорим о: преимуществах и недостатках модели стартапа;

циклах развития стартапа;

как стать стартапом, если ты не стартап.

Проводит вебинар консалтинго-образовательный проект Gaz Campus.

Забронировать свое участие можно здесь.