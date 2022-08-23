Обучение для бухгалтеров

🧐Стартап или малый бизнес? Не понимаете, в чем разница? Бегом на вебинар!

Где грань между стартап-компанией и просто малым бизнесом? Пришла пора разобраться.

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Приходите 25 Август в 17 00 на бесплатный вебинар «Из малого бизнеса в стартап! Абсурд или возможность экспоненциального роста?» и лучшие эксперты доступно объяснят вам, в чем отличия стартапа и малого бизнеса, и, что нужно знать, когда начинает дело с нуля.

На вебинаре обсудим чек-лист потенциального стартапа, а еще поговорим о:

  • преимуществах и недостатках модели стартапа;
  • циклах развития стартапа;
  • как стать стартапом, если ты не стартап.

Проводит вебинар консалтинго-образовательный проект Gaz Campus.

Забронировать свое участие можно здесь.

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«Клерк» сделал уникальную подборку обучающих материалов по налоговой оптимизации. В коллекции:

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Ведение бизнеса

Перспективы бизнеса грузоперевозок в 2022 году. Стоит ли выходить на рынок?

2022 год заставляет предпринимателей пересматривать направления деятельности, искать перспективы и строить новые планы. Обсудим, какие возможности есть у рынка автоперевозок и стоит ли выходить на него в 2022 году.

Перспективы бизнеса грузоперевозок в 2022 году. Стоит ли выходить на рынок?
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Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

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Нулевой НДС для гостиниц: нюансы
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